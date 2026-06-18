Лидеры G7 поддержали Трампа

Politico: Лидеры G7 намеренно поддержали Трампа, поздравив с успехом в вопросе Ирана

В совместном заявлении по итогам саммита «Большой семерки» (G7) лидеры государств объединения намеренно поддержали президента США Дональда Трампа, поздравив с успехом в вопросе Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«На Родине он получает много критики. Это наш способ выразить ему поддержку», — подчеркнул неназванный дипломат.

По его словам, троекратное поздравление в совместном заявлении было намеренным жестом, направленным на американского лидера.

Ранее заместитель главного экономиста Государственного департамента при администрации экс-президента США Джо Байдена высоко оценил саммит G7, так как он не принес плохих новостей.