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08:43, 18 июня 2026Мир

Лидеры G7 поддержали Трампа

Politico: Лидеры G7 намеренно поддержали Трампа, поздравив с успехом в вопросе Ирана
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В совместном заявлении по итогам саммита «Большой семерки» (G7) лидеры государств объединения намеренно поддержали президента США Дональда Трампа, поздравив с успехом в вопросе Ирана. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

«На Родине он получает много критики. Это наш способ выразить ему поддержку», — подчеркнул неназванный дипломат.

По его словам, троекратное поздравление в совместном заявлении было намеренным жестом, направленным на американского лидера.

Ранее заместитель главного экономиста Государственного департамента при администрации экс-президента США Джо Байдена высоко оценил саммит G7, так как он не принес плохих новостей.

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