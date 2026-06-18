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14:07, 18 июня 2026Бывший СССР

Лукашенко рассказал о «пылающей» границе Белоруссии с Украиной

Лукашенко: Ситуация на границе между Белоруссией и Украиной «пылает как никогда»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Обстановка на границе между Белоруссией и Украиной достигла беспрецедентного накала. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, южная граница республики «пылает как никогда».

«Вот ответ некоторым военным: надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо? Вот этот ответ: надо. Нас народ кормит за свой счет, для того чтобы мы могли этот народ защитить», — сказал белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Украина передала Белоруссии, что ударивший по автобусу с детьми из Белоруссии дрон якобы не принадлежал Вооруженным силам Украины (ВСУ), потому что его мог купить кто угодно. Глава республики подчеркнул, что водитель автобуса перед атакой видел несколько дронов, но по транспортному средству ударил лишь один из них.

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