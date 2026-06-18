Найдена связь между беспорядком в машине и личной жизнью

NYP: Женщины готовы отказать мужчине из-за мусора и неприятного запаха в машине

Беспорядок в машине влияет на первое впечатление о ее владельце, отмечают аналитики SWNS. Результаты опроса, в котором приняли участие 2000 американцев, попали в распоряжение New York Post (NYP).

Исследователи нашли связь между грязным автомобилем и неудачами в любви. Выяснилось, что женщины готовы отказать мужчине, если обнаружат в салоне авто мусор на полу (41 процент), стойкие неприятные запахи (37) и остатки еды или напитков (37). Кроме того, негативно на отношение сказываются запах сигарет (32), крошки на сиденьях (30) и полные пепельницы (30).

Состояние машины влияет на личную жизнь как мужчин, так и женщин, отмечают эксперты. Так, 65 процентов респондентов считают, что чистота в салоне показывает организованность владельца. В то же время 67 процентов опрошенных соглашаются, что неряшливое авто, напротив, говорит о неудачах человека в романтических отношениях.

По мнению большинства опрошенных (73 процента), то, как человек ухаживает за своим автомобилем, отражает уровень его заботы о себе

Исследование также выявило существенные различия между поколениями в ожиданиях от свиданий. Миллениалы чаще зумеров утверждали, что внешний вид автомобиля на свидании «очень важен» (40 против 34 процентов). Кроме того, они чаще чистили свою машину перед свиданием (41 против 34 процентов).

В марте была также раскрыта связь между офисным воздухом и привлекательностью.