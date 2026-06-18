Найдено объяснение возникновению ощущения падения при засыпании

Травматолог Морено: Ощущение падения при засыпании имеет эволюционное происхождение

У многих людей при засыпании временами возникает ощущение падения. Травматолог Инес Морено нашла объяснение этому феномену, передает издание HuffPost.

По словам Морено, это явление возникает, когда тело начинает расслабляться, а мышцы теряют напряжение. Правда, определенная часть головного мозга интерпретирует это как возможное падение и активирует механизм тревоги, отметила специалистка.

«Ваш мозг думает, что вы умираете», — объяснила врач рефлекс, который, по ее мнению, имеет эволюционное происхождение. Дело в том, что на протяжении миллионов лет предки человека отдыхали на высоких местах, в том числе деревьях, поэтому падение могло быть для них смертельным. Как считает Морено, эта древняя защитная система, вероятно, сохранилась до наших дней, поэтому при засыпании иногда и возникает внезапный испуг.

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