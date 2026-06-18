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Забота о себе
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01:01, 18 июня 2026Забота о себе

Найдено объяснение возникновению ощущения падения при засыпании

Травматолог Морено: Ощущение падения при засыпании имеет эволюционное происхождение
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jamie Street / Unsplash

У многих людей при засыпании временами возникает ощущение падения. Травматолог Инес Морено нашла объяснение этому феномену, передает издание HuffPost.

По словам Морено, это явление возникает, когда тело начинает расслабляться, а мышцы теряют напряжение. Правда, определенная часть головного мозга интерпретирует это как возможное падение и активирует механизм тревоги, отметила специалистка.

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«Ваш мозг думает, что вы умираете», — объяснила врач рефлекс, который, по ее мнению, имеет эволюционное происхождение. Дело в том, что на протяжении миллионов лет предки человека отдыхали на высоких местах, в том числе деревьях, поэтому падение могло быть для них смертельным. Как считает Морено, эта древняя защитная система, вероятно, сохранилась до наших дней, поэтому при засыпании иногда и возникает внезапный испуг.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала о неожиданных последствиях недосыпа. Она предупредила, что из-за плохого сна могут появиться проблемы с суставами.

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    Найдено объяснение возникновению ощущения падения при засыпании

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