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16:56, 18 июня 2026Наука и техника

Обнаружен простой способ снизить риск опасных болезней сердца

JACC: Регулярные силовые тренировки снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: piotr szczepanek / Shutterstock / Fotodom

Регулярные силовые тренировки могут снижать риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний у женщин. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале JACC. Особенно выраженный эффект наблюдался у тех, кто сочетал упражнения с отягощениями и аэробные нагрузки.

Исследователи проанализировали данные 117 тысяч женщин из двух крупных американских проектов наблюдения. Участницы регулярно сообщали о своих физических нагрузках, включая силовые упражнения, а ученые отслеживали случаи инфаркта, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний. Силовыми тренировками считались занятия с гантелями, тренажерами, эспандерами или собственным весом.

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Оказалось, что женщины, которые уделяли силовым упражнениям не менее двух часов в неделю, имели на 20 процентов более низкий риск серьезных сердечно-сосудистых заболеваний и на 44 процента более низкий риск инфаркта по сравнению с теми, кто не тренировался. Каждый дополнительный час таких занятий в неделю был связан с уменьшением риска инфаркта еще на 14 процентов.

Наиболее благоприятные результаты наблюдались у женщин, которые одновременно выполняли рекомендации по аэробной активности, занимались силовыми тренировками и меньше времени проводили сидя перед телевизором. По словам авторов, силовые упражнения могут стать важной частью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний наряду с ходьбой, бегом, плаванием и другими видами аэробной нагрузки.

Ранее ученые узнали, что черника, сливы, ежевика и зеленый чай особенно полезны для здоровья сердца.

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