Одно решение Центробанка по ключевой ставке назвали маловероятным

Экс-министр экономики Нечаев: Снижение ключевой ставки ЦБ на 1 пункт маловероятно

Центробанк на заседании 19 июня вряд ли снизит ключевую ставку на один процентный пункт. Маловероятным назвал такое решение регулятора экс-министр экономики России Андрей Нечаев, его слова приводит НСН.

По словам бывшего министра, глава ЦБ Эльвира Набиуллина не пойдет на столь резкое смягчение денежно-кредитной политики (ДКП).

«Инфляционные риски высокие. И они усиливаются за счет ситуации с бензином, например. Это неизбежно скажется на стоимости логистики и в итоге на себестоимости всех товаров. Ну и Центральный банк уже неоднократно говорил о том, что эти инфляционные риски высоки, поэтому он будет соблюдать осторожность», — объяснил Нечаев.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин призвал руководство ЦБ снизить ключевую ставку на ближайшем заседании сразу на процентный пункт. Переход к резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП), отметил он, позволит «окончательно не заморозить» экономику. Менее стремительное снижение ключевой ставки, полагает Шохин, не даст ощутимого результата. «Бизнесу нужна уже не оттепель, а летнее тепло», — резюмировал глава РСПП.