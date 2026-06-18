Охота за наркодилером в российском городе закончилась смертью

Суд Домодедова вынес приговор от 8,5 до 10 лет колонии четверым мужчинам за убийство

Домодедовский суд вынес приговор четверым мужчинам, взявшимся за охоту на наркодилера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Подсудимые Моисеев, Сафронов, Мельников и Золотарев получили от 8,5 до 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшего летальный исход.

Суд установил, что неустановленные лица пообещали Сафронову от 13 до 16 тысяч рублей за нападение на незнакомого ему человека с целью пресечения распространения им наркотических средств. Он взял в сообщники приятелей Золотарева, Моисеева и Мельникова. Они выдвинулись из Калуги в Чехов, где изготовили сверток с имитацией наркотика, который спрятали в лесу, после чего стали ждать потерпевшего.

Охотники напали на мужчину и избили с помощью ветки дерева и предмета, похожего на пистолет. Полученные потерпевшим травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке задержан 54-летний местный житель, жестоко избивший подростка за «неправильный» вход в лифт.