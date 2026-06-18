Оценена угроза новых санкций против России после встречи Трампа с Зеленским

Американист Дубравский: Трамп вряд ли введет новые санкции против России в скором времени

Администрация президента США Дональда Трампа вряд ли введет новые санкции против России в скором времени, несмотря на его личную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита «Большой семерки» (G7) во Франции. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

В частности, эксперт указал, что слова американского лидера скорее являются риторическим приемом, за которым вряд ли последуют жесткие меры.

Здесь нужно разделять позицию Трампа как риторическое заявление или позицию, когда реально принимаются новые санкции. Именно слова о новых ограничениях будут, но ожидать настоящего усиления давления на Россию пока преждевременно Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Однако американист предупредил, что введение новых экономических рестрикций против России возможно в долгосрочной перспективе. «Риски санкций всегда существуют. Тем более, в Конгрессе недавно был принят законопроект, который позволяет Трампу вводить новые ограничения против России», — резюмировал собеседник.

16 июня Трамп допустил возобновление санкций Вашингтона против российской нефти. При этом хозяин Белого дома ушел от конкретики, действительно ли США собираются ужесточить рестрикции.