Планы Нидерландов создать лагеря для российских военнопленных вызвали ужас на Западе

Дизен раскритиковал планы Нидерландов создать лагерь для российских военнопленных

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил тестирование Нидерландов разместить лагерь для российских военнопленных на случай конфликта с Россией. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«В сочетании с сообщениями об угрозах Германии напасть на Россию, гнев в России, похоже, достигает критической точки. Этой опосредованной войне необходимо как можно скорее положить конец, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля», — написал он.

Ранее стало известно, что Нидерланды рассматривают возможность создания лагеря для размещения российских военнопленных в случае конфликта с Россией. Предполагается строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения». Отмечается, что подобные действия становятся в Нидерландах повседневной практикой.