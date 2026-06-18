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12:51, 18 июня 2026Мир

Планы Нидерландов создать лагеря для российских военнопленных вызвали ужас на Западе

Дизен раскритиковал планы Нидерландов создать лагерь для российских военнопленных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил тестирование Нидерландов разместить лагерь для российских военнопленных на случай конфликта с Россией. Своим мнением он поделился на своей странице в социальной сети X.

«В сочетании с сообщениями об угрозах Германии напасть на Россию, гнев в России, похоже, достигает критической точки. Этой опосредованной войне необходимо как можно скорее положить конец, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля», — написал он.

Ранее стало известно, что Нидерланды рассматривают возможность создания лагеря для размещения российских военнопленных в случае конфликта с Россией. Предполагается строительство бараков и обустройство охранной инфраструктуры «вдали от линии боевого соприкосновения». Отмечается, что подобные действия становятся в Нидерландах повседневной практикой.

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