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11:45, 18 июня 2026Силовые структуры

Политического блогера вызвали в полицию после украинской атаки дронами по Москве

Блогера Калашникова вызвали в полицию после постов об ударах дронами по Москве
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политического блогера и публициста Максима Калашникова вызвали в полицию. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, причиной стали публикации блогера о последствиях атак украинских дронов по Москве.

Информацию об этом подтвердил и сам Калашников. В своем Telegram-канале он заявил, что едет в УВД по Южному округу Москвы давать объяснения по поводу публикации видео повреждений завода в Капотне.

Ранее сообщалось, что скандальной участнице ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной запретили под домашним арестом интернет, звонки и переписки.

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