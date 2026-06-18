Политического блогера вызвали в полицию после украинской атаки дронами по Москве

Блогера Калашникова вызвали в полицию после постов об ударах дронами по Москве

Политического блогера и публициста Максима Калашникова вызвали в полицию. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, причиной стали публикации блогера о последствиях атак украинских дронов по Москве.

Информацию об этом подтвердил и сам Калашников. В своем Telegram-канале он заявил, что едет в УВД по Южному округу Москвы давать объяснения по поводу публикации видео повреждений завода в Капотне.

Ранее сообщалось, что скандальной участнице ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной запретили под домашним арестом интернет, звонки и переписки.