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Силовые структуры
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08:27, 18 июня 2026Силовые структуры

Раскрыт перечень запрещенного Шурыгиной под домашним арестом

Блогерше Шурыгиной под домашним арестом запретили интернет, звонки и переписки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Скандальной участнице ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной запретили под домашним арестом пользоваться интернетом, звонить по телефону и отправлять или получать письма. Об этом сообщает ТАСС.

Девушке также нельзя общаться с другими участниками дела и посторонними лицами, кроме адвоката и близких родственников. Использовать телефон она может только для вызова экстренных служб.

Ранее стало известно, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Девушке грозит до шести лет заключения.

По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании. Теперь он предложил ей свою помощь в суде.

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