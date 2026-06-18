Раскрыт перечень запрещенного Шурыгиной под домашним арестом

Блогерше Шурыгиной под домашним арестом запретили интернет, звонки и переписки

Скандальной участнице ток-шоу «Пусть говорят» Диане Шурыгиной запретили под домашним арестом пользоваться интернетом, звонить по телефону и отправлять или получать письма. Об этом сообщает ТАСС.

Девушке также нельзя общаться с другими участниками дела и посторонними лицами, кроме адвоката и близких родственников. Использовать телефон она может только для вызова экстренных служб.

Ранее стало известно, что Шурыгина стала фигуранткой уголовного дела об изготовлении и обороте порнографии, ее отправили под домашний арест. Девушке грозит до шести лет заключения.

По словам ее бывшего парня Святослава Гусева, после расставания Шурыгина работала с украинским агентством и снималась в откровенных роликах.

Шурыгина прославилась в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят», в котором она обвинила своего знакомого Сергея Семенова в изнасиловании. Теперь он предложил ей свою помощь в суде.