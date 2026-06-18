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00:33, 18 июня 2026Путешествия

Посадка подавшего сигнал бедствия пассажирского лайнера попала на видео

Опубликованы кадры приземления подавшего сигнал бедствия пассажирского лайнера в Сочи
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Посадка пассажирского лайнера авиакомпании Smartavia, подавшего сигнал бедствия над Черным морем, попала на видео. Кадры публикует Shot в Telegram-канале.

На видео запечатлено, как самолет благополучно приземляется в аэропорту Сочи. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала.

О ЧП с лайнером стало известно 17 июня. Борт авиакомпании Smartavia совершал полет по маршруту Сочи — Архангельск. По информации СМИ, у самолета отказал двигатель. На несколько минут он пропадал с радаров. Позднее в Росавиации сообщили, что самолет совершил успешную посадку в аэропорту Сочи. Лайнер зарулил на стоянку на собственной тяге.

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