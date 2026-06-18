Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:39, 18 июня 2026Экономика

Поставки ключевого металла из России в европейскую страну взлетели

РИА Новости: Экспорт палладия из России в Италию вырос в 2,5 раза в апреле
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

По итогам апреля суммарная стоимость поставок палладия из России в Италию увеличилась в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. О резком наращивании экспорта одного из ключевых отечественных металлов в европейскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За второй весенний месяц российские экспортеры отправили в Италию необработанного палладия почти на 63 миллиона евро. В марте поставки в этом направлении приостанавливались, а в феврале они достигли максимальных с апреля 2023-го 65,8 миллиона евро.

В целом за первые четыре месяца этого года экспорт драгоценного металла из России в Италию подскочил в 1,8 раза и составил 180,4 миллиона евро. В настоящее время страна остается единственным в Евросоюзе (ЕС) покупателем палладия из РФ. До 2024 года этот российский металл также импортировали Германия, Ирландия, Испания и другие члены ЕС.

В начале февраля 2026-го сообщалось о планах властей Евросоюза включить палладий в список антироссийских санкций. Однако этот металл по-прежнему не подвергается ограничениям на импорт в ЕС. Включение палладия в очередной пакет санкций, поясняют эксперты, ударило бы по интересам европейской промышленности, которая и без того переживает не лучшие времена на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали Москву и один из НПЗ. Собянин сообщил о мерах по ликвидации последствий. Что известно на данный момент?

    Володин обвинил Запад в трагедии с белорусскими школьниками

    Налет ВСУ на Москву назвали крупнейшим за два года

    Раскрыт пункт меморандума США и Ирана

    В граничащем с Евросоюзом регионе России впервые объявили угрозу ракетного удара

    На Украине нашли аморальный способ для бегства от ВСУ

    Лидеры G7 поддержали Трампа

    Раскрыты попытки Макрона удержать Трампа

    Раскрыт мотив расправы педофилом над девятилетним Пашей

    Поставки ключевого металла из России в европейскую страну взлетели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok