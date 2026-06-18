Поставки ключевого металла из России в европейскую страну взлетели

РИА Новости: Экспорт палладия из России в Италию вырос в 2,5 раза в апреле

По итогам апреля суммарная стоимость поставок палладия из России в Италию увеличилась в 2,5 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года. О резком наращивании экспорта одного из ключевых отечественных металлов в европейскую страну сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За второй весенний месяц российские экспортеры отправили в Италию необработанного палладия почти на 63 миллиона евро. В марте поставки в этом направлении приостанавливались, а в феврале они достигли максимальных с апреля 2023-го 65,8 миллиона евро.

В целом за первые четыре месяца этого года экспорт драгоценного металла из России в Италию подскочил в 1,8 раза и составил 180,4 миллиона евро. В настоящее время страна остается единственным в Евросоюзе (ЕС) покупателем палладия из РФ. До 2024 года этот российский металл также импортировали Германия, Ирландия, Испания и другие члены ЕС.

В начале февраля 2026-го сообщалось о планах властей Евросоюза включить палладий в список антироссийских санкций. Однако этот металл по-прежнему не подвергается ограничениям на импорт в ЕС. Включение палладия в очередной пакет санкций, поясняют эксперты, ударило бы по интересам европейской промышленности, которая и без того переживает не лучшие времена на фоне энергетического кризиса, вызванного войной в Иране.