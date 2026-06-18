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12:18, 18 июня 2026Экономика

Россия начала поставлять крабов в Мексику

«Агроэкспорт»: Россия в январе-мае поставила в Мексику 3,5 тонны мороженых крабов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

За первые пять месяцев 2026 года Россия поставила в Мексику 3,5 тонны мороженых крабов, что стало для отечественных производителей первым выходом на новое направление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил федеральный центр «Агроэкспорт».

Стоимость партии составила около 200 тысяч долларов. Помимо крабов Россия с начала года продала в эту латиноамериканскую страну растворимого кофе на 1,7 миллиона долларов, активных дрожжей на 530 тысяч долларов и пива на 10 тысяч долларов.

В конце мая центр указывал, что Мексика стала одним из перспективных направлений для экспорта зерна. Страна активно закупает его за рубежом, но из-за географического положения на рынке у российских поставщиков достаточно высока конкуренция с продукцией из США и Канады.

Ранее сообщалось, что с января по май Россия экспортировала крабов на 930 миллионов долларов, то есть почти 34 тысячи тонн продукции, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. Большая часть экспортной выручки — 61 процент — пришлась на долю Китая, а следом за ним с результатом 38 процентов идет Южная Корея.

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