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17:51, 18 июня 2026Экономика

Центробанк повысил курсы доллара и евро

Центробанк повысил курс доллара в России более чем на 60 копеек
Вячеслав Агапов
СюжетНаселение России:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Центральный банк России (ЦБ РФ) повысил официальные курсы иностранных валют на 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара вырос более чем на 60 копеек. Стоимость американской валюты изменилась с 72,74 до 73,36 рубля.

Аналогичным образом Центробанк повысил курс евро. Валюта стала дороже на 65 копеек. 18 июня официальный курс равнялся 84,34 рубля, а курс на пятницу вырос до 85,03 рубля.

Также подорожал и китайский юань. Стоимость валюты увеличилась с 10,76 до 10,83 рубля.

Тем временем научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что тот курс доллара, в котором нуждаются рядовые граждане России, отличается от того, в котором заинтересованы федеральные органы. Для населения комфортным курсом доллара является 60, а еще лучше — 50 рублей, что означает низкие цены на импорт. В то же время такие федеральные органы, как Министерство финансов или Министерство экономического развития, хотели бы видеть курс в 90 рублей.

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