Раскрыт просчет главкома ВСУ у Краматорска

Марочко: Главком ВСУ Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке Краматорск — Дружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Сырский посчитал, что мы будем давить именно с восточного направления, поэтому основные резервы и ресурсы были кинуты как раз на эту гряду, на укрепрайоны, а заход с севера и с юга в данную агломерацию они не сильно-то и ожидали», — пояснил эксперт.

Он добавил, что из-за потерь командование ВСУ «спохватилось» и стало бросать на данный участок фронта «так называемый винегрет».

Ранее Сырский признал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация. Он отметил, что российские войска сейчас наступают по всей линии фронта.