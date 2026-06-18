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07:35, 18 июня 2026Бывший СССР

Раскрыт просчет главкома ВСУ у Краматорска

Марочко: Главком ВСУ Сырский просчитался в укреплении обороны у Краматорска
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке КраматорскДружковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«Сырский посчитал, что мы будем давить именно с восточного направления, поэтому основные резервы и ресурсы были кинуты как раз на эту гряду, на укрепрайоны, а заход с севера и с юга в данную агломерацию они не сильно-то и ожидали», — пояснил эксперт.

Он добавил, что из-за потерь командование ВСУ «спохватилось» и стало бросать на данный участок фронта «так называемый винегрет».

Ранее Сырский признал, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация. Он отметил, что российские войска сейчас наступают по всей линии фронта.

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