Раскрыто настроение крымчан на фоне участившихся атак ВСУ

Живов: Есть напряжение, но крымчане понимают, за что и почему они сражаются

На фоне участившихся беспилотных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) уровень напряжения среди жителей Крыма возрос, однако они стойко проживают непростые моменты. О реальном настроении жителей полуострова рассказал военный блогер Алексей Живов, передает «Царьград».

По его словам, республика является «одним из самых стойких регионов», который пережил множество тяжелых событий за последние 12 лет — от блэкаутов и до блокад.

На фоне эскалации атак ВСУ у жителей полуострова лишь усилилась решимость. Многие из них принимают участие в спецоперации на Украине, в том числе в добровольческих подразделениях.

«Крымчане, по крайней мере, понимают, за что и почему они сражаются. Они сражаются за свой полуостров. За свой полуостров в составе России, за свой исторический выбор, который они сделали в 2014 году. Для них это очень понятно, это ясная борьба. И против чего борются крымчане — тоже понятно», — резюмировал блогер.

Ранее на Украине назвали цели ударов по Крыму и новым регионам. Такой тактикой Киев надеялся улучшить ситуацию на фронте.