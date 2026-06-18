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Силовые структуры
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11:51, 18 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о подготовке покушения на Владимира Сальдо

При покушении на Сальдо использовали 1,5 взрывчатки
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

При покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо использовали самодельное взрывное устройство, для изготовления которого применялся разобранный огнетушитель. Подробности подготовки покушения, озвученные в суде, сообщает ТАСС

По данным следствия, для изготовления бомбы использовали 1,5 килограмма взрывчатки. По уголовному делу проходят три местных жителя. Двое из них ранее служили в Вооруженных силах Украины (ВСУ), третий — местный предприниматель. Их террористическая ячейка действовала с марта по июнь 2022 года.

В апреле обвиняемые расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова, поддерживавшего пророссийскую администрацию в регионе. Также ими был подорван автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта Дмитрия Савлученко.

В июне 2022 года подсудимые пытались подорвать и Сальдо. Взрывное устройство заложили возле ресторана, где тот регулярно бывал, однако подрыв произошел раньше, чем губернатор вышел из заведения. Владимир Сальдо рассказал, что жив, поскольку жители региона неоднократно предупреждали его о готовившихся на него покушениях.

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