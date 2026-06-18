Раскрыты подробности о подготовке покушения на Владимира Сальдо

При покушении на Сальдо использовали 1,5 взрывчатки

При покушении на главу Херсонской области Владимира Сальдо использовали самодельное взрывное устройство, для изготовления которого применялся разобранный огнетушитель. Подробности подготовки покушения, озвученные в суде, сообщает ТАСС

По данным следствия, для изготовления бомбы использовали 1,5 килограмма взрывчатки. По уголовному делу проходят три местных жителя. Двое из них ранее служили в Вооруженных силах Украины (ВСУ), третий — местный предприниматель. Их террористическая ячейка действовала с марта по июнь 2022 года.

В апреле обвиняемые расстреляли общественного деятеля Валерия Кулешова, поддерживавшего пророссийскую администрацию в регионе. Также ими был подорван автомобиль с начальником департамента молодежной политики, семьи и спорта Дмитрия Савлученко.

В июне 2022 года подсудимые пытались подорвать и Сальдо. Взрывное устройство заложили возле ресторана, где тот регулярно бывал, однако подрыв произошел раньше, чем губернатор вышел из заведения. Владимир Сальдо рассказал, что жив, поскольку жители региона неоднократно предупреждали его о готовившихся на него покушениях.