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18:00, 18 июня 2026Наука и техника

Распространенные препараты связали с повышенным риском переедания

JAMA: Оральные контрацептивы могут повышать риск переедания у женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Josep Suria / Shutterstock / Fotodom

Прием комбинированных оральных контрацептивов может быть связан с усилением эпизодов переедания у некоторых женщин. К такому выводу пришли ученые, их исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В исследовании участвовали 422 женщины, принимавшие противозачаточные таблетки, содержащие синтетические аналоги эстрогена и прогестина. В течение 49 дней ученые отслеживали изменения пищевого поведения и сравнивали периоды приема активных гормональных таблеток с днями, когда участницы принимали таблетки плацебо без гормонов.

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Оказалось, что во время приема активных таблеток женщины чаще сталкивались с эмоциональным перееданием — состоянием, при котором человек употребляет больше пищи на фоне стресса, тревоги или других негативных эмоций. Особенно заметным этот эффект был у участниц, которые уже имели склонность к приступам переедания. При этом исследователи подчеркивают, что такой эффект наблюдался не у всех женщин.

Авторы отмечают, что противозачаточные таблетки остаются безопасным и эффективным методом контрацепции для большинства пациенток. Интересно, что ежедневное отслеживание своего пищевого поведения помогало снизить выраженность симптомов даже во время приема гормональных таблеток.

Ранее стало известно, что препарат семаглутид может снижать риск переломов костей.

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