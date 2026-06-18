Распространенные препараты связали с повышенным риском переедания

JAMA: Оральные контрацептивы могут повышать риск переедания у женщин

Прием комбинированных оральных контрацептивов может быть связан с усилением эпизодов переедания у некоторых женщин. К такому выводу пришли ученые, их исследование опубликовано в журнале JAMA Network Open.

В исследовании участвовали 422 женщины, принимавшие противозачаточные таблетки, содержащие синтетические аналоги эстрогена и прогестина. В течение 49 дней ученые отслеживали изменения пищевого поведения и сравнивали периоды приема активных гормональных таблеток с днями, когда участницы принимали таблетки плацебо без гормонов.

Оказалось, что во время приема активных таблеток женщины чаще сталкивались с эмоциональным перееданием — состоянием, при котором человек употребляет больше пищи на фоне стресса, тревоги или других негативных эмоций. Особенно заметным этот эффект был у участниц, которые уже имели склонность к приступам переедания. При этом исследователи подчеркивают, что такой эффект наблюдался не у всех женщин.

Авторы отмечают, что противозачаточные таблетки остаются безопасным и эффективным методом контрацепции для большинства пациенток. Интересно, что ежедневное отслеживание своего пищевого поведения помогало снизить выраженность симптомов даже во время приема гормональных таблеток.

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