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15:21, 18 июня 2026Бывший СССР

Россия направила Армении ноту протеста

Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением мемориала в Гюмри
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в России

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Россия направила Армении ноту протеста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат уточнила, что нота протеста связана с осквернением мемориала Героям Великой Отечественной войны в Гюмри.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — подчеркнула Захарова.

Ранее посольство России в Армении возмутилось осквернением мемориала «Мать Армения» в армянском Гюмри. По словам представителей посольства, городские власти и общественность Гюмри также с неприятием отнеслись к произошедшему.

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