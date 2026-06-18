Захарова: Россия направила Армении ноту протеста в связи с осквернением мемориала в Гюмри

Россия направила Армении ноту протеста. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Дипломат уточнила, что нота протеста связана с осквернением мемориала Героям Великой Отечественной войны в Гюмри.

«Эта кощунственная акция не просто хулиганства, а целенаправленная атака на общую для наших стран историческую память и попытка надругательства над Великой Победой. Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне», — подчеркнула Захарова.

Ранее посольство России в Армении возмутилось осквернением мемориала «Мать Армения» в армянском Гюмри. По словам представителей посольства, городские власти и общественность Гюмри также с неприятием отнеслись к произошедшему.