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16:08, 18 июня 2026РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали главные опасности съемки беспилотников ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: Съемка БПЛА ВСУ опасна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Военный эксперт, капитан запаса первого ранга Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» предупредил об опасности съемки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ и мест их падения. Он подчеркнул, что противник может отслеживать локацию и использовать полученную информацию для новых ударов.

«Это опасно тем, что враг отслеживает локацию, использует для своих пропагандистских целей, чтобы уточнить потом [координаты] для дальнейших ударов. Это очевидно. (...) Это очень опасно даже для чьих-то близких потом», — сказал Дандыкин.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что люди, которые снимают атаку дронов Вооруженных сил Украины, выдают данные противнику. Парламентарий подчеркнул, что таким образом они подставляют тех, кто находится рядом.

18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву — средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По данным мэра столицы Сергея Собянина, был поврежден Московский НПЗ, также в Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

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