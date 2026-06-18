Россиянам назвали способ быстрее охладиться в жару

Врач Агапкин заявил, что холодный компресс на шею поможет снизить температуру тела в жару

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» способ, помогающий быстрее охладиться в жару. Выпуск с советом специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В программе у зрительницы спросили, помогает ли холодный компресс на шею охладиться в жаркую погоду. Женщина ответила утвердительно, и Агапкин согласился с этим.

«Охлаждение тех мест, где поверхностно проходят крупные магистральные сосуды — это прежде всего шея, подмышки, область под коленями, на локтях, на запястьях — приводит к тому, что тело быстрее охлаждается», — объяснил реабилитолог.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева назвала главное правило употребления алкоголя в жару. Она заявила, что спиртное в знойную погоду нужно запивать большим количеством воды.