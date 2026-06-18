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09:47, 18 июня 2026Ценности

Россиянам объяснили бесполезность мужских шампуней

Косметический критик Ловцова: Разницы между мужским и женским шампунем не существует
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Косметический критик Юлия Ловцова объяснила россиянам бесполезность мужских шампуней. Материал публикует «Газета.ru».

Эксперт заявила, что разницы между мужским и женским очищающим средством для волос не существует. «Более того, нет фундаментальной разницы даже между шампунем для сухой, жирной кожи головы или шампунем от перхоти. Звучит парадоксально, но этому есть строгое биохимическое объяснение», — высказалась Ловцова.

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По ее словам, избыточная жирность, сухость, зуд и хроническая перхоть почти всегда являются не индивидуальной особенностью, а защитной реакцией иммунитета на агрессивные компоненты в составе косметики. «Реакция, которая накапливает годами по-настоящему качественный продукт, не должна "лечить" симптомы. Задача шампуня — качественно промывать жирную кожу, не пересушивая при этом сухую и не нарушая хрупкий микробиом», — подчеркнула специалист.

Собеседница издания посоветовала внимательно изучать состав продукта. В нем не должно быть SLS и SLES, силиконов, микропластика, акрилатов, смеси большого количества простых экстрактов, а также доказанных аллергенов: Hexyl Cinnamal, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Limonene и агрессивных консервантов Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, парабенов.

В составе хорошего шампуня следует искать: мягкие ПАВ: Кокоил изетионат натрия, Лаурил глюкозид, Кокоглюкозид, Глицерил глюкозид, Со2 экстракты конского каштана и мяты, гидролизаты кератина, протеинов пшеницы, инулин, пантенол, антиоксиданты, аминокислоты, входящие в состав натурального увлажняющего фактора

Юлия Ловцовакосметический критик

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