Российский пожизненник забил маньяка-сокамерника сливным бачком унитаза

Пожизненно осужденный забил сокамерника сливным бачком унитаза в Мордовии

Зубово-Полянский районный суд Мордовии приговорил 43-летнего заключенного, отбывающего пожизненное наказание, к 12 годам лишения свободы за расправу над сокамерником. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Следствие и суд установили, что ночью 21 марта фигурант поссорился с сокамерником и стал его душить, после чего нанес по шее ранение острым предметом.

Как стало известно Telegram-каналу Shot, речь идет о нижегородском душегубе Сергее Туркине — он отбывает наказание за изнасилования и расправы. Его сокамерником был 52-летний украинский маньяк Александр Дуга, который в 2003 году зарубил жену, дочь и тестя. Туркина раздражало, что Дуга с трудом передвигался из-за проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Во время очередной ссоры россиянин сломал гортань оппоненту, а после добил его крышкой сливного бачка унитаза.

Ранее сообщалось, что в Оренбуржье маньяк избежал пожизненного срока после расправ над шестью изнасилованными россиянками.