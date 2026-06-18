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04:04, 18 июня 2026Спорт

Сборная Ганы обыграла Панаму в матче чемпионата мира

Гана обыграла Панаму в матче чемпионата мира по футболу
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Сборная Ганы обыграла команду Панамы в матче чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч первого тура группового этапа прошел в канадском Торонто. Единственный гол на 95-й минуте забил Калеб Йиренки, принеся победу африканской команде.

Команда Ганы поднялась на второе место в группе L, в активе команды три балла, Панама занимает третью строчку с нулем очков. Лидером квартета является сборная Англии, четвертое место занимает команда Хорватии. В следующем туре сборная Ганы сыграет с Англией, а Панама встретится с Хорватией.

Ранее Англия обыграла Хорватию на ЧМ-2026. Матч закончился со счетом 4:2, по ходу игры нападающий «трех львов» Харри Кейн забил пятый в карьере пенальти на чемпионатах мира. Это рекорд в истории турнира.

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