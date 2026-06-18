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01:05, 18 июня 2026Спорт

Сборная Англии обыграла Хорватию на ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла Хорватию на ЧМ-2026 со счетом 4:2
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Сборная Англии обыграла Хорватию на ЧМ-2026 со счетом 4:2. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет в матче с пенальти в начале первого тайма открыл форвард англичан Харри Кейн. На 36-й минуте нападающий хорватов Мартин Батурина сравнял счет, после чего Кейн отправил второй мяч в ворота хорватской сборной. На перерыв команды ушли при счете 2:2 — в добавленное время отличился Петар Муса. Во второй половине игры победу Англии принесли голы Джуда Беллингема и Маркуса Рэшфорда.

По ходу матча Кейн забил пятый в карьере пенальти в финальных турнирах чемпионатов мира. Это рекорд в истории турнира.

Таким образом, англичане возглавили турнирную таблицу группы L. В следующем матче они 23 июня встретятся с командой Ганы. Хорваты 24-го числа сыграют со сборной Панамы.

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