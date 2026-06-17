Нападающий сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн установил рекорд чемпионатов мира по забитым пенальти

Нападающий сборной Англии Харри Кейн установил рекорд чемпионатов мира по забитым пенальти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кейн реализовал одиннадцатиметровый удар в матче ЧМ-2026 с Хорватией. Он забил пятый пенальти в карьере на чемпионатах мира, установив таким образом рекорд турнира.

Этот гол стал для 32-летнего форварда девятым в финальных турнирах мировых первенств. По этому показателю он обогнал португальца Криштиану Роналду.

Ранее Роналду стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе в матчах чемпионата мира. Он сыграл с командой Кабо-Верде в возрасте 41 года и 132 дней.