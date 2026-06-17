Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:56, 17 июня 2026Спорт

Нападающий сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн установил рекорд чемпионатов мира по забитым пенальти
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Нападающий сборной Англии Харри Кейн установил рекорд чемпионатов мира по забитым пенальти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Кейн реализовал одиннадцатиметровый удар в матче ЧМ-2026 с Хорватией. Он забил пятый пенальти в карьере на чемпионатах мира, установив таким образом рекорд турнира.

Этот гол стал для 32-летнего форварда девятым в финальных турнирах мировых первенств. По этому показателю он обогнал португальца Криштиану Роналду.

Ранее Роналду стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе в матчах чемпионата мира. Он сыграл с командой Кабо-Верде в возрасте 41 года и 132 дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он останется на стороне Украины». Трамп пригрозил новыми санкциями России и задумался о помощи Украине. Чего он добивается?

    США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании

    Посадка подавшего сигнал бедствия пассажирского лайнера попала на видео

    Любовники занялись сексом перед тысячами людей

    Назван способ снизить риск рака в пожилом возрасте

    Петербургского миллиардера отправили в СИЗО

    Британия крупно оштрафовала американскую компанию за нарушение санкций против России

    В Иране раскрыли детали меморандума с Вашинтоном

    Зеленский рассказал о важном разговоре с Трампом

    Трампа спросили про поддержку Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok