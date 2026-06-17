Нападающий сборной Англии установил рекорд чемпионатов мира

Нападающий сборной Англии Харри Кейн установил рекорд чемпионатов мира по забитым пенальти. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Кейн реализовал одиннадцатиметровый удар в матче ЧМ-2026 с Хорватией. Он забил пятый пенальти в карьере на чемпионатах мира, установив таким образом рекорд турнира.
Этот гол стал для 32-летнего форварда девятым в финальных турнирах мировых первенств. По этому показателю он обогнал португальца Криштиану Роналду.
Ранее Роналду стал самым возрастным игроком, когда-либо выходившим в стартовом составе в матчах чемпионата мира. Он сыграл с командой Кабо-Верде в возрасте 41 года и 132 дней.