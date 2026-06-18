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01:56, 18 июня 2026Мир

Секретный документ с подписью Сталина продали на аукционе в США

Документ за подписью Сталина с пометкой «совершенно секретно» ушел с молотка за $13,8 тыс.
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

Конфиденциальный документ, подписанный генеральным секретарем ЦК ВКП(б) Иосифом Сталиным, продали на аукционе в Соединенных Штатах почти за 14 000 долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома RR Auction, где был открыт лот.

Отмечается, что план о защите освобожденной Восточной Европы датирован сентябрем 1944 года. Как говорится в описании, документ содержит пометку «совершенно секретно» и подписан лично советским лидером. «Вверху документа синим несмываемым карандашом стоит подпись Иосифа Сталина», — указали авторы описания.

На бумаге перечисляется информация о вооружениях, которые планировалось использовать для противовоздушной обороны Таллина, Риги и Варшавы. Документ находится в отличном состоянии, но имеет легкие загрязнения и небольшие пятна, добавили аукционисты.

В итоге он ушел с молотка за 13,8 тысячи долларов.

Ранее агентство Reuters писало, что на аукцион попадет коллекция вин Иосифа Сталина, состоящая из 40 тысяч бутылок. До революции 1917 года она принадлежала императорской семье Романовых, однако после прихода большевиков к власти вина конфисковали, а затем Сталин начал ее дополнять.

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