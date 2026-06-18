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13:41, 18 июня 2026Экономика

В российском регионе создали штаб по обеспечению топливом

Власти Иркутской области создали штаб по вопросам обеспечения топливом в регионе
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online/ Globallookpress.com

В Иркутской области по итогам встречи губернатора Игоря Кобзева и замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Сергея Пузыревского создан региональный оперативный штаб по вопросам обеспечения топливом. Об этом со ссылкой на информацию правительства региона пишет «Интерфакс».

В штаб включены представители регионального управления ФАС, профильных министерств и ведомств, независимые операторы топливного рынка, а также операторы, которые входят в вертикально интегрированные нефтяные компании (ВИНК).

Для начала штаб займется мониторингом ценовой обстановки на АЗС и взаимодействием со всеми участниками топливного рынка, чтобы понять, сколько им нужно топлива для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности предприятий.

Потом результат этой работы будет направлен в федеральный штаб, чтобы обеспечить регион топливом в нужном объеме, объяснил возглавивших оперативный штаб зампред областного правительства Александр Анчугин.

До этого в регионе создали оперштаб по координации обеспечения сельхозпроизводителей горюче-смазочными материалами, что стало актуальными из-за нарушения логистических цепочек поставок. Это объединение возглавила глава областного минсельхоза Марина Кожарина.

Ранее о создании координационного штаба для оперативного снабжения российских регионов топливом сообщили РЖД. Особое внимание монополист хочет уделить поставкам авиакеросина в аэропорты.

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