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13:08, 17 июня 2026Экономика

РЖД создали штаб для перевозки бензина

РЖД сообщили о создании координационного штаба для стабильной перевозки нефтепродуктов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Для оперативного снабжения российских регионов топливом Российские железные дороги (РЖД) создали координационный штаб. Об этом сообщила сама компания, указав, что главной задачей структуры станет обеспечение стабильного приема нефтяных грузов к перевозке с учетом оперативной обстановки.

Особое внимание в РЖД уделяют поставкам авиакеросина в аэропорты, чтобы не допустить дефицита топлива. Также сообщается о поиске оптимальных решений для приема грузов на самых сложных направлениях и попытке принимать максимально возможные объемы.

«РЖД в тесном взаимодействии с нефтяными компаниями гибко адаптируются к меняющимся условиям и готовы оперативно корректировать технологию работы», — подчеркнули в компании.

Ранее зампред комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич предупредил, что в ключевых российских аграрных регионах, таких как Воронежская область, Поволжье и Краснодарский край, складывается сложная обстановка с обеспечением топливом. По его данным, цена горючего для сельхозпроизводителей растет, но иногда даже по высоким ценам его сложно достать.

Между тем Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России обвинила трех нефтетрейдеров в нарушении антимонопольного законодательства, что привело к росту биржевых цен на топливо. По данным ведомства, они скоординировано скупали весь доступный объем, после чего перепродавали его добросовестным участникам рынка.

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