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23:58, 18 июня 2026Спорт

Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину на чемпионате мира

Швейцария разгромила Боснию и Герцеговину во втором туре группового этапа ЧМ-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: KIRBY LEE / Reuters

Сборная Швейцарии разгромила Боснию и Герцеговину в матче второго тура чемпионата мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 18 июня, и завершилась со счетом 4:1 в пользу швейцарцев. На 74-й минуте счет открыл Йохан Манзамби. Спустя шесть минут боснийцы остались вдесятером: за фол последней надежды был удален Тарик Мухаремович.

На 84-й минуте Рубен Варгас забил второй мяч швейцарцев, а на 90-й Манзамби оформил дубль. В добавленное время один мяч отыграл Эрмин Махмич, а Гранит Джака ударом с пенальти установил окончательный счет.

Швейцария набрала четыре очка и вышла на первое место в группе B. Боснийцы с одним очком замыкают квартет.

Швейцария в заключительном туре группового этапа 24 июня сыграет с Канадой. Босния и Герцеговина в тот же день встретится с Катаром.

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