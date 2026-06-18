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11:20, 18 июня 2026Интернет и СМИ

Собчак назвала Богомолова абьюзером и опровергла главный стереотип об их браке

Ксения Собчак заявила, что Константин Богомолов главный в их семье
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла главный стереотип о своем браке с режиссером Константином Богомоловым. В шоу «Что о тебе думают?», выпуск которого вышел в «VK Видео», она иронично назвала супруга абьюзером.

По словам Собчак, многие полагают, будто в их паре с Богомоловым она является «бой-бабой с плеткой». Она высказалась об этом стереотипе словами «это вообще не так».

«Это главная наша тема шуток, потому что я говорю: Костя, люди просто не знают, что ты диктатор, абьюзер, главный в семье и Собчак ходит вот так [на цыпочках]. Мне именно это и нравится, что наконец-таки появился мужчина, который произвел укрощение строптивой», — сказала ведущая.

Ранее Собчак рассказала о спорах с Богомоловым. Журналистка заявила, что они с супругом любят подискутировать, в том числе на политические темы.

Собчак и Богомолов поженились в июне 2019 года. До этого ведущая состояла в браке с актером и режиссером Максимом Виторганом.

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