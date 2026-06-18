Названы пять рабочих методов борьбы с телефонным спамом

Финэксперт Модель назвал законные способы борьбы со спамом в звонках

По закону операторы теперь должны маркировать звонки от компаний и индивидуальных предпринимателей. Благодаря маркировке теперь абонент может понять, что звонят из реальной организации, заявил KP.RU глава Дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России и проекта «Моифинансы.рф» Дмитрий Модель.

По словам финэксперта, есть несколько законных способов борьбы со спамом в звонках.

Самым суровым, но рабочим методом специалист назвал заявление оператору об отказе от массовых и автоматических вызовов. По его словам, после регистрации обращения на следующий день оператор должен заблокировать такие звонки.

«Важный нюанс: звонки от органов власти и подведомственных организаций блокироваться не будут. Мера эффективная, однако вместе со спамом можно лишиться и полезных звонков — например, от службы доставки или из медицинской клиники с напоминанием о записи», — предупредил эксперт.

Еще одним способом Модель назвал ручную блокировку нежелательных номеров через «черный список» — и звонки с них будут автоматически отклоняться. Также есть встроенные функции ограничения вызовов с незнакомых номеров.

«Все отфильтрованные и заблокированные звонки остаются в журнале вызовов — при необходимости вы всегда сможете проверить, не был ли пропущен важный вызов», — пояснил специалист.

Третий способ — специальные программы, определяющие звонящего до того, как абонент снимет трубку. Четвертый — спам-фильтры от операторов. И, наконец, пятый способ борьбы — жалоба оператору связи, в Федеральную антимонопольную службу и Роскомнадзор.

«Если вы не давали согласие на рекламные звонки или ранее отозвали его, распространителю рекламы грозит штраф. Этим инструментом стоит пользоваться: он не только защищает вас, но и помогает формировать правоприменительную практику, которая делает рынок цивилизованнее», — объяснил эксперт.

Он напомнил, что не стоит оставлять свой номер телефона где попало в публичном доступе, а для онлайн-регистраций посоветовал завести отдельную сим-карту. Также Модель посоветовал внимательно читать все согласия на обработку данных в интернете.

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