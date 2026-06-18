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08:24, 18 июня 2026Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ близ Красного Лимана

Марочко: ВС РФ смогли сформировать два огневых мешка близ Красного Лимана
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) создали два огневых мешка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Красного Лимана. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Юго-западнее населенного пункта Заречная и юго-западнее населенного пункта Ставки образовались два огневых мешка», — рассказал Марочко.

Он добавил, что за последние несколько суток российские войска имели несколько успехов непосредственно в Красном Лимане и в его окрестностях.

Ранее Марочко заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке КраматорскДружковка в Донецкой народной республике.

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