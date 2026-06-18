Марочко: ВС РФ смогли сформировать два огневых мешка близ Красного Лимана

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) создали два огневых мешка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) близ Красного Лимана. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Юго-западнее населенного пункта Заречная и юго-западнее населенного пункта Ставки образовались два огневых мешка», — рассказал Марочко.

Он добавил, что за последние несколько суток российские войска имели несколько успехов непосредственно в Красном Лимане и в его окрестностях.

Ранее Марочко заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский просчитался в укреплении обороны на участке Краматорск — Дружковка в Донецкой народной республике.