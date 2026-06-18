Трамп и Макрон поборолись на руках

РИА Новости: Трамп и Макрон устроили состязание после рукопожатия

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон устроили силовое состязание после рукопожатия. На это обратило РИА Новости.

Отмечается, что классическое рукопожатие стороны сразу перевели в захват, сцепив ладони в замок. Глава Белого дома перехватил инициативу в состязании, притянув запястье своего коллеги к себе и похлопывая его по плечу свободной рукой. Затем Трамп повторил свой прием,

В конце концов Макрону удалось притянуть запястье американского президента. После этого он положил левую руку на спину американского лидера и они отправились приветствовать супругу президента Франции Бриджит.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не смог захватить инициативу во время рукопожатия с председателем КНР Си Цзиньпином. На кадрах видно, как при рукопожатии Трамп попытался потянуть ладони на себя, но Си Цзиньпин уравнял положение, и руки оказались на одинаковом расстоянии от лидеров.