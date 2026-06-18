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23:59, 17 июня 2026Мир

Трампа спросили про поддержку Украины

Трамп в Париже решил проигнорировать вопрос о поддержке Украины
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский президент Дональд Трамп не стал отвечать на вопрос о том, собирается ли он теперь оказывать поддержку Киеву. Соответствующее видео распространило издание Clash Report.

Глава Белого дома встал на позирование перед фотографами в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном на саммите G7 в Париже. Также вместе с политиками стояла первая леди Франции Брижит Макрон.

Когда Трамп, Макрон и его супруга замерли перед камерами для общего фото, один человек из толпы обратился напрямую к американскому лидеру. «Президент Трамп, вы теперь будете поддерживать Украину?» — задал вопрос журналист.

Президент Соединенных Штатов в ответ не произнес ни слова.

Ранее Дональд Трамп заявил, что может вернуть санкции против России. «Теперь, когда цены на нефть значительно снизились, возможно, я их снова введу», — сказал лидер США.

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