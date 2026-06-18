Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:53, 18 июня 2026Россия

Удары ВСУ по Москве связали с Трампом

Полковник в отставке Матвийчук: Зеленский наносит удары по Москве ради Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский наносит удары по Москве ради президента США Дональда Трампа. Совершение массированной атаки с желанием впечатлить американского лидера связал российский военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова приводит NEWS.ru.

По словам военэксперта, удары по столице России носят демонстративный характер и имеют цель повлиять на Трампа, чтобы тот поменял отношение к поддержке Украины.

Удары по Москве, как полагает Владимир Зеленский, увеличивают его шансы, что Соединенные Штаты изменят свое мнение касательно конфликта. Кроме того, глава европейского государства презентовал Трампу свою баллистическую ракету и сказал, что переломит ход действий на поле боя

Анатолий Матвийчукполковник в отставке

Матвийчук добавил, что действия Украины рассчитаны исключительно на внешнего потребителя и являются психологической и информационной операцией.

Утром 18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно данным мэра столицы Сергея Собянина, средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По его словам, оказался поврежден Московский НПЗ. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Необратимые повреждения». Россия заглушила спутники Starlink. Что с ними произошло?

    Раскрыта обстановка на загоревшемся после атаки ВСУ Московском нефтезаводе

    Россиянина с огнестрельным ранением нашли в охотничьей избе

    Удары ВСУ по Москве связали с Трампом

    Вероятность открытия второго фронта против России у границ Калининграда оценили

    В России рассказали о новом оружии в виде гибрида дрона и крылатой ракеты

    Министр войны США призвал НАТО перейти к жесткости

    Двух предполагаемых подельников петербургского миллиардера Трабера арестовали

    В России указали на причастных к крупнейшей за два года атаке на Москву

    Ольга Бузова похвасталась бриллиантовыми покупками на 1,2 миллиона рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok