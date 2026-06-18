Полковник в отставке Матвийчук: Зеленский наносит удары по Москве ради Трампа

Владимир Зеленский наносит удары по Москве ради президента США Дональда Трампа. Совершение массированной атаки с желанием впечатлить американского лидера связал российский военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, его слова приводит NEWS.ru.

По словам военэксперта, удары по столице России носят демонстративный характер и имеют цель повлиять на Трампа, чтобы тот поменял отношение к поддержке Украины.

Удары по Москве, как полагает Владимир Зеленский, увеличивают его шансы, что Соединенные Штаты изменят свое мнение касательно конфликта. Кроме того, глава европейского государства презентовал Трампу свою баллистическую ракету и сказал, что переломит ход действий на поле боя Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Матвийчук добавил, что действия Украины рассчитаны исключительно на внешнего потребителя и являются психологической и информационной операцией.

Утром 18 июня ВСУ предприняли крупнейшую за два года попытку атаки на Москву. Согласно данным мэра столицы Сергея Собянина, средства ПВО сбили более 190 беспилотников. По его словам, оказался поврежден Московский НПЗ. В Подмосковье пострадали 17 человек. Сведения о раненых поступали из Раменского, Солнечногорска, Люберец и Котельников. Среди госпитализированных есть дети.