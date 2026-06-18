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02:42, 18 июня 2026Мир

Евродепутат выступил с необычном призывом о санкциях против России

Евродепутат Картайзер призвал ЕС отказаться от санкций, затрагивающих свободу слова
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейскому союзу (ЕС) необходимо отказаться от антироссийских санкций, которые затрагивают свободу слова. С таким призывом выступил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью РИА Новости.

«Необходимо отменить все санкции, которые связаны со свободой слова. Каждый имеет право свободно высказывать свое мнение. Если мы начали это делать [преследовать людей за инакомыслие], мы больше не являемся демократией, мы больше не уважаем верховенство закона», — сказал он.

По его словам, защита фундаментальных свобод должна распространяться на всех людей, вне зависимости от их политических взглядов. ЕС может утратить моральный авторитет, если откажется от этих принципов, подчеркнул депутат.

Ранее Болгария выступила против части нового пакета санкций против России. «Болгария дала понять, что выступает против части 21-го пакета санкций ЕС в отношении России», — говорится в материале.

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