В ЕС задумались о пересмотре статуса уже выданных россиянам виз

ТАСС: Страны ЕС обсуждают идею о пересмотре статуса уже выданных гражданам РФ виз и ВНЖ

Страны Европейского союза (ЕС) обсуждают идею пересмотреть решения касательно уже выданных гражданам России шенгенских виз и ВНЖ. Об этом ТАСС сообщил источник в дипломатических кругах.

По его словам, дискуссия на данную тему ведется с марта-апреля. Уточняется, что данная мера может затронуть тех россиян, которые ранее «работали в российских компаниях или заявляли, что поддерживают [специальную военную операцию] СВО, или, наоборот, не поддерживают местный политический курс». Собеседник агентства пояснил, что официальным обоснованием для таких мер могут стать «соображения безопасности». В то же время он отметил, что на данный момент странам ЕС не удалось договориться о принятии этих рестрикций.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию и страны — члены Европейского союза «придерживаться более строгой визовой политики в отношении российских заявителей». В ответ член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал данное предложение МИД Финляндии. По его мнению, своей политикой власти наносят вряд стране.