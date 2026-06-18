В Госдуме ответили поговоркой на язвительный комментарий Эстонии об атаке ВСУ на Москву

Министру иностранных дел Эстонии Маргусу Цахкна следует помнить поговорку «хорошо смеется тот, кто смеется последним». Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с изданием «Газета.Ru».
Сообщается, что эстонский чиновник опубликовал кадр с последствиями удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Москве, подписав его фразой «сегодняшнее фото дня сделано в Москве».
«Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Я хотел бы одной фразой прокомментировать слова министра иностранных дел Эстонии. Они забыли эту старую русскую поговорку», — высказался Колесник.
Парламентарий отметил, что Эстония способна только на язвительные публикации об атаке Украины на Москву.
Ранее Андрей Колесник заявил, что нужно уничтожать места запуска и сборки беспилотников ВСУ.