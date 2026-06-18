В граничащем с Евросоюзом регионе России впервые объявили угрозу ракетного удара

В Псковской области впервые объявили угрозу ракетного удара

В Псковской области, граничащей с входящими в Евросоюз Эстонией и Латвией, впервые объявили угрозу ракетного удара. На это обратил внимание «Интерфакс».

Об опасности жителей российского региона оповестила областная Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Также сообщается о возможных перебоях связи и интернета.

Ранее Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении в ночь на 18 июня более полутысячи беспилотников Вооруженных сил Украины. Дроны сбиты в 18 регионах страны, а также над акваторией Азовского моря.

Кроме того, за утро четверга на подлете к Москве поражено 180 беспилотников. По словам мэра столицы Сергея Собянина, поврежден Московский нефтеперерабатывающий завод.