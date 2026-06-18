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01:40, 18 июня 2026Бывший СССР

В МИД отреагировали на предложения Украины о переговорах

Мирошник: Украина заявляет о мире в неприемлемых для переговоров формах
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Власти Украины заявляют об урегулировании конфликта в неприемлемых для начала переговоров формах. Так на предложения Киева отреагировал посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью «Известиям».

«Есть только предложения, которые делаются для того, чтобы от них отказались. И Украина только заявляет о мире в таком формате и форме, которые являются неприемлемыми для начала какого-либо формата переговоров», — сказал он.

По его словам, продолжение переговоров по урегулированию украинского конфликта с участием США возможно, однако сейчас Москва не видит со стороны Киева «никаких особых пожеланий вести диалог именно таким образом».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Кремля о переговорах в Москве. «Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке», — добавил он.

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