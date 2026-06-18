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18:43, 18 июня 2026Бывший СССР

В МИД прокомментировали маневры в Армении словами «обучают воевать против России»

Захарова: Военные НАТО на маневрах в Армении будут учить воевать против России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Военные НАТО на маневрах в Армении будут обучать армянских военнослужащих воевать против России. Такими словами предстоящие военные мероприятия в закавказской республике прокомментировала официальный представитель МИД России Захарова в ходе брифинга, передает корреспондент «Ленты.ру».

«НАТО будет обучать армянских военнослужащих ведению боевых действий против России», — заявила дипломат.

Она добавила, что подобные учения на фоне заморозки Ереваном членства в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вызывают в Москве сожаление.

В ходе брифинга Захарова также сообщила, что Россия направила Армении ноту протеста. Дипломат уточнила, что нота протеста связана с осквернением мемориала героям Великой Отечественной войны в Гюмри.

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