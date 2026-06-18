В Москве впала в кому пациентка клиники эстетической медицины

Mash: Пациентка медцентра Seline в Москве впала в кому во время операции на лице

В Москве пациентка медцентра Seline в Большом Кондратьевском переулке впала в кому во время операции на лице. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, женщина находится в состоянии клинической смерти. Ее пытаются реанимировать.

Многопрофильная клиника эстетической медицины Seline называет свой сервис премиальным. Центр предлагает услуги по косметологии и проводит пластические операции. Журналисты выяснили, что в сети уже жаловались на качество работы учреждения.

Ранее в Уфе местная жительница ослепла после инъекции в частной клинике. По словам женщины, в 2023 году она обратилась к неврологу с жалобами на боли в шее. Заподозрив остеохондроз, он сделал пациентке инъекции на основе ее собственной плазмы. Уже на следующий день у нее поднялась температура и начались проблемы со зрением.