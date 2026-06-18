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15:51, 18 июня 2026Мир

В НАТО решили модернизировать ядерный потенциал

НАТО будет модернизировать ядерный потенциал для усиления сдерживания
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: PX Media / Shutterstock / Fotodom

НАТО будет модернизировать свой ядерный потенциал для усиления сдерживания. Об этом говорится в заявлении, принятом на заседании Группы ядерного планирования на уровне министров обороны НАТО, сообщает РИА Новости.

«Министры обороны на заседании Группы ядерного планирования договорились продолжать укрепление ядерного сдерживания НАТО путем модернизации ядерного потенциала», — говорится в документе.

Уточняется, что Североатлантический альянс намерен активно использовать практику «совместного использования», которая подразумевает, что неядерные члены НАТО получают потенциальные носители ядерного оружия, например самолеты F-16 и F-35, и обучаются его применению.

Ранее министр войны США Пит Хегсет заявил, что НАТО необходимо усилить свой военный потенциал и перейти к жесткости. По его словам, альянс должен обладать военным потенциалом для сдерживания угрозы на континенте.

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