Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:19, 18 июня 2026Мир

В ООН отреагировали на удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области

ООН осудила атаку ВСУ на автобус с детьми в Брянской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Denis Balibouse / Reuters

ООН осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру. Таким образом на просьбу ТАСС прокомментировать удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области ответил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Мы осуждаем все нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Такие нападения запрещены международным гуманитарным правом и должны быть немедленно прекращены», — указал он.

Беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей в Геленджик из Гомеля через Брянскую область, 17 июня. В результате пострадали восемь человек, в том числе шестеро несовершеннолетних. Жертвой удара стала женщина, сопровождавшая школьников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он останется на стороне Украины». Трамп пригрозил новыми санкциями России и задумался о помощи Украине. Чего он добивается?

    Трамп и Макрон поборолись на руках

    В России рассказали о вооруженном «до зубов» «Обманщике»

    Королеву красоты объявили одержимой дьяволом из-за утробного рычания

    Секретный документ с подписью Сталина продали на аукционе в США

    В Киеве прозвучали взрывы

    В МИД отреагировали на предложения Украины о переговорах

    Мелони закатила глаза из-за нашептанных Макроном слов

    В России сообщили о попытках Украины дестабилизировать обстановку на границе с Белоруссией

    В ОДКБ осудили атаку ВСУ на автобус с детьми под Брянском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok