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18:53, 18 июня 2026Экономика

В России заметили метеорологическое расстройство

«Фобос»: Июнь в Центральной России страдает от метеорологического расстройства
Александра Качан (Редактор)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Июнь в Центральной России отличился частыми перепадами температуры. Об этом рассказали специалисты центра погоды «Фобос», материал опубликован на сайте организации.

«Июнь пока не знает покоя и страдает метеорологическим расстройством с бесконечными климатическими качелями и взвинченным пульсом атмосферы», — говорится в сообщении.

Как отметили специалисты, после 11 дней теплой погоды с периодическим положительным отклонением температуры в пределах семи градусов в Центральной России наступило похолодание. Согласно прогнозам, оно продлится до воскресенья, 21 июня, после чего температура поднимется до летних значений — плюс 21 — плюс 24 градуса. В начале следующей недели потепление продолжится — столбики термометров могут достичь климатического уровня июля.

Ранее сообщалось, что ливни и грозы могут продолжиться в Москве до конца июня.

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