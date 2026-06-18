Володин: Запад, как и Киев, виновен в трагедии со школьниками из Белоруссии

Представители коллективного Запада также, как и власти Украины, виновны в случившейся со школьниками из Белоруссии трагедии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале на платформе MAX.

Он обратил внимание, что представители коллективного Запада не высказали ни слов осуждения, ни соболезнований по поводу произошедшего. «Сегодня представители европейских элит поставляют киевскому режиму оружие, ракеты, обеспечивают средствами наведения, спутниковыми группировками», — отметил Володин.

Председатель ГД добавил, что только достижение целей специальной военной операции (СВО) «может остановить зло, которое возродилось на Украине при поддержке [экс-президента США Джо] Байдена» и руководителей Франции, Германии и Франции.

Днем 17 июня беспилотник ВСУ самолетного типа атаковал автобус с детской футбольной командой, ехавшей из белорусского Гомеля в Геленджик на отдых. Пострадали восемь человек, среди которых шестеро детей. Жертвой налета стала женщина 1985 года рождения.