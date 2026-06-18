Воспитатель российского детского дома несколько лет совершал насилие над воспитанницами

В Ставропольском крае задержали мужчину за насилие над воспитанницами детского дома

В Ставропольском крае задержали мужчину за насилие над воспитанницами детского дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, в ходе мониторинга социальных медиа выявлена информация о совершении бывшим работником детского дома в городе Ессентуки в 2012-2016 годах насильственных действий в отношении нескольких воспитанниц учреждения. При этом мужчина просил не рассказывать о своих действиях посторонним, в связи с чем они на протяжении длительного времени никому не сообщали о произошедшем.

По подозрению в совершении преступления задержан 64-летний житель города Ессентуки. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе допроса мужчина вину признал и раскаялся.

В рамках расследования уголовного дела изъяты, осмотрены и признаны вещественными доказательствами мобильный телефон, ноутбук и планшет фигуранта, с помощью которых он фиксировал противоправные действия.

Ранее сообщалось, что россиянина осудили за избиение женщины молотком и изнасилование.