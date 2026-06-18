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Забота о себе
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17:29, 18 июня 2026Забота о себе

Врач назвал причину отказаться от суши летом

Гастроэнтеролог Белоусов порекомендовал в жаркую погоду отказаться от суши
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов назвал причину отказаться от суши в жаркую летнюю погоду. Своими предостережениями он поделился в беседе с РИАМО.

«Основная проблема суши и роллов — сырой или плохо обработанный продукт. В рыбе и морепродуктах могут быть бактерии и паразиты, а при нарушении холодовой цепи быстро размножаются микроорганизмы, вызывающие пищевое отравление», — предупредил доктор. Он добавил, что особенно опасны могут быть суши и роллы, которые хранились неправильно и долго стояли не в холодильнике.

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Белоусов порекомендовал не есть суши, если они выглядят неаккуратными, подсохшими или слишком влажными. Кроме того, он призвал отказаться от этого блюда, если оно имеет резкий рыбный запах, сама рыба выглядит мутной, а рис — заветренным.

Чтобы снизить риск отравления, гастроэнтеролог посоветовал выбирать проверенные места и свежие блюда. По его словам, безопаснее всего есть суши и роллы с термически обработанными, а не сырыми начинками. Если же после употребления этого блюда возникли тошнота, рвота, боль в животе, температура, понос или слабость, Белоусов призвал не затягивать с обращением к врачу.

Ранее диетолог Эшли Китченс порекомендовала мужчинам старше 40 лет изменить рацион. По словам Китченс, в этом возрасте необходимо потреблять больше белка.

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